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POLİSİN EVİNDEN HIRSIZLIK GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A)

18 Ağustos 2010 13:33

-POLİSİN EVİNDEN HIRSIZLIK GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Bahçelievler'de hırsızlık amacıyla evine girdiği polisi 5 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralayan bir kişi, evde kalan diğer 2 polis memuru tarafından yakalandı.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Mimoza Sokak'taki apartman dairesine saat 07.00 sıralarında hırsızlık yapmak amacıyla girdiği iddia edilen Mehmet S. (27), çıkan sesler üzerine uyanan polis memuru Serdar Arpa (23) ile karşılaştı.  İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli olduğu öğrenilen Arpa, evine giren Mehmet S. ile bir süre boğuştu. Kaçmaya çalışan Mehmet S, apartmanın merdiven boşluğunda Arpa'yı 5 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Evdeki gürültüyle uyanarak arkadaşlarına yardıma giden ev arkadaşı 2 polis memuru, Mehmet S'yi apartman kapısında yakalayarak etkisiz hale getirdi. Omuzuna ve böbreğine aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan Arpa, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Dr. Sadi Konuk Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arpa'nın durumunun ciddiyetini koruduğu, bir ev arkadaşının da bıçaklı şahısla boğuşurken kulağından hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Polislerce gözaltına alınan Mehmet S, aynı hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye gelen Nöbetçi İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Pek, Arpa'yı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meslektaşının sağlığının tedavi sonrası daha iyi duruma geldiğini bildirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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