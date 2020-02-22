Polisin el koyduğu 54 milyon Euro değerindeki bitcoin çöpe gitti

İrlanda'da yıllar önce aldığı bitcoine yatırım yapan bir uyuşturucu kaçakçısının yaklaşık 54 milyon Euro değerindeki serveti çöpe gitti.

Euronews'in haberine göre, olay, 49 yaşındaki Clifton Collins'in 2017 yılında esrar ticaretinden 5 yıl ceza alıp hapse girmesiyle başladı. Uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiklerini kripto paraya çeviren Collins, 6 bin bitcoini 12 ayrı hesaba eşit miktarda dağıttı. Bu hesaplara giriş kodlarını yazdığı bir kağıdı ise oltasının kılıfındaki bir bölmede gizledi.

The Irish Times'da yer alan habere göre, Collins cezaevindeyken, ev sahibi kiraladığı dairedeki eşyalarını toplayarak çöp toplama alanına attı. Böylelikle bitcoin hesaplarına giriş kodları eşyalarla birlikte çöpe gitmiş oldu.

Polis el koyduğu hesaba müdahale edemiyor

İrlanda mahkemesi bu hafta görülen bir duruşmada, Collins'in bu serveti yasa dışı yollardan kazandığı gerekçesiyle hesaplara el konulmasına hükmetti. Ancak emniyet birimleri, Collins'in yıllar önce çok cüzi miktara alıp zamanda milyon Euroları bulan ve büro tarihinin gördüğü en kabarık hesaplara ulaşamıyor.

Yetkililer, teknolojideki ilerlemelerin bir gün bu hesaplara erişimi sağlayıp 53,6 milyon Euroluk bitcoini satabileceklerinden umutlu.

Uyuşturucu kaçakçılığına girmeden önce güvenlik görevlisi ve arı yetiştiricisi olarak çalışan Collins'in ürettiği ballardan ödülleri bulunuyor.