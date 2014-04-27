T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polisin düzenlediği operasyonla sahte MİT elemanı yakalandı

Eskişehir'de kendisini MİT Eskişehir Bölge Amiri olarak tanıtan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

27 Nisan 2014 02:25

Eskişehir'de sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kimliği ile kadınları iş vaadiyle kandırdığı ileri sürülen engelli şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini MİT Eskişehir Bölge Amiri olarak tanıtan engelli Gökhan G.'nin (35) Eskibağlar Mahallesi'nde bir kafede kadınları iş vaadi ile kandırdığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kendisine sahte kimlik düzenlediği belirlenen şüphelinin kadınlara MİT'in iş başvuru formunu doldurttuğu iddia edildi.

Ekipler, araştırmalar sonucunda Gökhan G.'nin MİT elemanı olmadığını tespit etti. Zanlı, kafeye yapılan operasyonda nargile içerken yakalandı. Operasyonda ekipler, şüphelinin kadınlara doldurttuğu sahte iş başvuru formalarını da ele geçirdi.

Polis ekiplerinin sorusu üzerine şüpheli kendisinin sahte kimlik düzenlemediğini, MİT elemanı olduğunu savundu. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliden kimliğini göstermesini talep etti. Gökhan G., hazırlanmış sahte kimliği polis ekiplerine vererek, "Bir sorun yok. Ben MİT elemanıyım" dedi. Ancak polis engelli şüpheliyi sandalyesiyle gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ETİKETLER

sahte mit elemanıengelli vatandaşeskişehirkadınlariş vaadioperasyonpolisyakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24