Polisin düzenlediği operasyonla sahte MİT elemanı yakalandı

Eskişehir'de sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kimliği ile kadınları iş vaadiyle kandırdığı ileri sürülen engelli şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini MİT Eskişehir Bölge Amiri olarak tanıtan engelli Gökhan G.'nin (35) Eskibağlar Mahallesi'nde bir kafede kadınları iş vaadi ile kandırdığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kendisine sahte kimlik düzenlediği belirlenen şüphelinin kadınlara MİT'in iş başvuru formunu doldurttuğu iddia edildi.

Ekipler, araştırmalar sonucunda Gökhan G.'nin MİT elemanı olmadığını tespit etti. Zanlı, kafeye yapılan operasyonda nargile içerken yakalandı. Operasyonda ekipler, şüphelinin kadınlara doldurttuğu sahte iş başvuru formalarını da ele geçirdi.

Polis ekiplerinin sorusu üzerine şüpheli kendisinin sahte kimlik düzenlemediğini, MİT elemanı olduğunu savundu. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliden kimliğini göstermesini talep etti. Gökhan G., hazırlanmış sahte kimliği polis ekiplerine vererek, "Bir sorun yok. Ben MİT elemanıyım" dedi. Ancak polis engelli şüpheliyi sandalyesiyle gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.