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Polisin durdurduğu otomobilde yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durduğu otomobilde 275 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ile yakalanan ve hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen cezaevi firarisi U

26 Ocak 2018 19:20

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durduğu otomobilde 275 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ile yakalanan ve hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen cezaevi firarisi U.A., gözaltına alındı. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 03.30 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı, Sanayi Kavşağı\'nda, sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 275 gram esrar, 1 hassas terazi, 9 milimetre çapında bir tabanca, bu tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi. Otomobili kullanan 40 yaşındaki U.A.\'nın Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kamu malına zarar verme ve cezaevinden firar etmek suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenip, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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