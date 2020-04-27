Polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurduğu Suriyeli hayatını kaybetti

Adana'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali El Hemdan (19), 'dur' ihtarına da uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. Ali El Hemdan tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan kaçmaya başladı. DHA'nın aktardığına göre yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali El Hemdan havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali El Hemdan bacağından vurularak, yakalandı.

Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali El Hemdan hayatını kaybetti. Hemdan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.











