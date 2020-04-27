T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurduğu Suriyeli hayatını kaybetti

27 Nisan 2020 16:15

Adana'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali El Hemdan (19),  'dur' ihtarına da uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. Ali El Hemdan tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan kaçmaya başladı. DHA'nın aktardığına göre yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali El Hemdan havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali El Hemdan bacağından vurularak, yakalandı.

Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali El Hemdan hayatını kaybetti. Hemdan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.



 

 



ETİKETLER

ali asuriyeliadana dur ihtiraıvurulduhayatını kaybetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24