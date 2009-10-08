Polisin dövdüğü gence sağlam raporu

Polis dayağıyla beyin kanaması geçiren Güney Tuna'ya sağlam raporu verildiği ortaya çıktı.





İstanbul Avcılar'da üniversite öğrencisi Güney Tuna'nın bir parkta polislerce dövülmesi ile ilgili soruşturmada, Tuna'nın 'darp edilmediğine" dair rapor veren doktorun da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Bacaklarında iki kırık ve beyninde ödem oluşan Tuna'ya sağlam raporu veren doktor savcılık ifadesinde polisi suçladı.

Doktora göre sağlam raporu verilmesini polis istedi. Olayın mağduru Güney Tuna ise doktorun kendisini muayene etmeden rapor hazırladığını söyledi.

Bu arada mağdurun muayenesinde polisin bulunduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili suçlanan polislerden sadece biri tutuklanmış diğer polisler serbest bırakılmıştı.

Çocuğunun yanından bir an olsun ayrılmayan baba Cengiz Tuna, oğlunun dayak anını şöyle anlattmıştı:

“Güney, parkta arkadaşları ile içki içiyormuş. Polisler gelip şişeleri kaldırmalarını ve parktan ayrılmalarını istemiş. Gençler de ‘birazdan kalkacağız’ demişler. Bunun üzerine polisler gitmiş. Bir süre sonra tekrar parka gelen polisler, gençlerin parkta oturduğunu görünce ‘neden hâlâ buradasınız’ diye küfür etmiş. Güney buna karşılık polislere ‘burası kamu alanı bizden rahatsız olan kimse yok; kimse bizden şikâyetçi değil’ demiş. Bunun üzerine sekiz polis Güney’in üzerine saldırmış” dedi.

‘Dayanamadım, bayılmışım’

Hastanede tedavi altına alınan üniversite öğrencisi Güney Tuna ise, hasta yatağında, parkta yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlatmıştı:



Olay gecesi parkta arkadaşlarıyla içki içtiklerini belirten Tuna, “Polisler yanımıza gelerek, içki içmememizi istedi. Daha sonra tartışma çıktı. Tartışmadan sonra polisler beni kelepçeleyip duvarın dibine götürdü... Burada sekiz polis bana tekmelerle vurmaya başladı. İçlerinden biri ‘yüzüme bak’ diye bağırıyordu. Daha sonra bayılmışım” diye konuştu.

Polisler hastaneye de geldiler

Baba Cengiz Tuna, oğlunu darp eden polislerle Emniyet Amiri’nin hastaneye gelip Güney’le konuştuklarını söyledi. Önceki gece savcının da ifade aldığını söyleyen baba Tuna “Bizi dışarı çıkardılar. Savcı odadan çıkarken biz içeri girdik ve çocuğum savcıya son olarak ‘çok korkuyorum’ dedi” açıklamasında bulundu.