"Polisin ceset aradığı zengin Arap villası da kaçak!"

Sözcü yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çıkarılan ve geçen Ekim'de 2 ay daha uzatılan İmar Barışı'ndan 8.5 milyon konut sahibi ile birlikte kaçak Arap villalarınında aftan yararlandığını iddia etti. İmar Barışı'nın 2 ay daha uzatılma nedeninin AKP'nin yerel seçim öncesi oy kaygısı olduğunu ve villası olan arapların vatandaşlık da aldıklarını savundu. Doğru, dürüst, yasaya saygılı, yaşadığı kente hürmet eden bu 8.5 milyona karşı büyük haksızlık ve adaletsizlik yapıldığını kaydetti.

Necati Doğru, "Polisin, villalarında Cemal Kaşıkçı'nın yitik cesedini aradığı zengin Araplar, oylarını kime verecekler?" sorusunu yönelterek, villaların kaçak yapıldığını öne sürdü. İktidarın çıkardığı 'İmar Barışı'nı hatırlatan Doğru, "Böylece 'İmar Barışı' yasasıyla 8.5 milyon konut sahibi ile birlikte zengin Arap villaları da Yalova şehrine karşı giriştikleri savaşta 'Allah… Allah…' nidalarıyla galip çıktılar. Biliyorsunuz barış olması için bir savaş yapılmış olması gerekir. Bu nedenle 'kente karşı işlenmiş suçları silme yasasının adını İmar Barışı' koydular. Zengin villacı Arap, TC vatandaşı değil; 'oy kullanamaz' demeyin. İktidar partisi AKP, onun da yasasını çıkardı ve '250 bin dolar değerinde konut alana Türk vatandaşlığı' verdi" değerlendirmesinde bulundu.

"Belediye ve Hazine arazileri üzerinde kaçak yapılar"

'İmar Barışı'nın 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden 1 ay önce (Mayıs) çıkartıldığını aktaran doğru,

"Seçimler oldu. Oylar geldi, son tarih 2018 yılı Ekim ayıydı. 2 ay daha uzatıldı. Çünkü önümüzde belediye seçimleri var ve 'iktidar partisi kente karşı savaş ilan etmişlerin oylarını' yine istiyor. Bugüne kadar 8.5 milyon yapının sahibi, barıştan yararlanıp 'Yapı Kullanım İzin Belgeleri'ni' aldılar. Deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış binalar. Elektrik, su, doğalgaz, yangın tesisatları mevzuatına aykırı yapılar. Projelere uygun yapılmayan; fazla kat çıkmış, balkon uzatmış, kot farkı avantacılığı yapmış tüm inşaatlar. İlgili belediye veya yapı denetim firmasının hiçbir denetimine girmeden dikilmiş binalar. Hatta belediye ve Hazine arazileri üzerine kondurulmuş kaçak yapılar. İşte polisin içinde Cemal Kaşıkçı'nın yitik cesedini aradığı zengin Arap villaları da bu 'İmar Barışı' içine girdi" dedi.

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