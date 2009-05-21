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Yaşam

Polisin çabası hayat kurtardı

21 Mayıs 2009 12:05

Eskişehir'de 155 Polis İmdat hattını arayıp intihar edeceğini söyleyen kişi, görevli polis ekiplerinin zamanında olay yerine gitmesiyle kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gece 03.20'de 155 Polis İmdat hattını arayan Nazmi K. (39), "hakkınızı helal edin" dedikten sonra telefonu kapattı. Bunun üzerine aranan numarayı tespit eden görevli polisler Nazmi K'nın bulunduğu yeri tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli ekipleri Esentepe Mahallesi'nde bir parkta boynuna geçirdiği iple intihar etmek üzere olan Nazmi K'yı buldu.

Polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu bulunduğu yerden indirilen ve eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Nazmi K, tedavisi yapılmak üzere Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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