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Polisin 'Benimle Kürtçe değil Türkçe konuş' dediği kadına biber gazlı müdahale

Mardin'de Barış Anneleri İnisiyatifi üyelerine polis müdahale etti

03 Ağustos 2015 21:43

Mardin'de AKP Mardin il binasına yürümek isteyen Barış Anneleri İnisiyatifi üyelerine müdahale eden ve yakın mesafeden biber gazı sıkan polislerin amiri kendisiyle Kürtçe konuşmaya çalışan kadına, "Benimle Türkçe konuş" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mardin Barış Anneleri İnisiyatifi, Habur Sınır Kapısı’nda bekletilen 13 YPG’linin cenazesi ve bölgede tırmanan çatışmalara karşı AKP Mardin il binasına yürüyüş yapmak istedi. Büyükşehir Belediyesi önünde durdurulan Barış Anneleri ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Polis, grubun yürüyüşünü durdurdu.

Yaşanan gerginlik üzerine grup oturma eylemi yaptı. Grup, savaş politikalarına karşı yapmak istedikleri yürüyüşün engellenmesini kınadı. Bu sırada polisler, grubun taşıdığı 'Azadiya Rêber Apo azadiya gelanê, em bi we şer nedikirin' pankartına el koydu.
 

Polisten, Kürtçe konuşan kadına: Benimle Türkçe konuş



Grubun pankartı vermek istememeleri üzerine polisler müdahalede bulundu. Bir polis amirinin, “Bu vatana sahip çıkın. Çocuklarınıza sahip çıkın." demesi dikkat çekti. Aynı amir, kendisiyle Kürtçe konuşmaya çalışan bir barış annesine de, “Benimle Türkçe konuşun” dediği görüldü.

Polislerin yürüyüşe engel olmasından sonra, gruba gazla müdahalede bulunuldu. Polisin gazlı müdahalesine Barış Anneleri, uzun süre 'Katil Erdoğan' sloganları attı. Polisin müdahalesinden sonra grup, Karayolu Parkı’na yürüdü. 

 

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