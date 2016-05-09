Polisin aradığı İngiliz turist ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kız arkadaşını darp ettikten sonra kaldığı otelden kaçan İngiliz turist, 10 gün sonra 10 metrelik boş bir kuyuda ölü olarak bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Fethiye’ye tatile gelen İngiliz uyruklu Troy Geoffrey Watson (28), birlikte yaşadığı Deanna Willumsen ve oğlu Roman ile birlikte Çalış Plajı’ndaki bir otele yerleşti. Troy Geoffrey Watson ve kız arkadaşı arasında 30 Nisan günü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kız arkadaşını darp ederek burnunu kıran Watson, geç saatlerde valizini toplayarak otelin arka kapısından kaçmaya çalıştı.



Güvenlik izini kaybetti

Otelin bahçe duvarından atlarken güvenlik görevlileri tarafından fark edilen Troy Geoffrey Watson, yaşanan kovalamacanın ardından bir süre sonra elindeki valize bırakarak ormanlık alanda izini kaybettirdi. Aradan 2 gün geçmesine rağmen erkek arkadaşından haber alamayan Deanna Willumsen, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp ihbarında bulundu.

Troy Geoffrey Watson’un bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp turistin ülkesine daha önceden aldığı dönüş bileti üzerinde herhangi bir işlem yapılmadığını belirleyince, arama çalışmalarını Fethiye bölgesinde yoğunlaştırdı. Deanna Willumsen, arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamaması üzerine 5 Mayıs’a kadar bekledikten sonra arkadaşlarıyla birlikte İngiltere’ye geri döndü.

Sosyal medya üzerinden de kayıp ihbarı verilen Troy Geoffrey Watson’un bulunması için başlatılan çalışmalara Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AKUT ekiplerinin katılımıyla bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Saat 14.00 sıralarında Kocaçalış mevkiindeki ormanlık alanda arama yapan ekipleri, Watson’u 10 metre derinliğindeki boş bir kuyuda ölü olarak bulundu. Watson’un cansız bedeni, AKUT ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu istasyon kurularak kuyudan çıkartıldıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp’a gönderildi.

Öte yandan, ölü olarak bulunan İngiliz turist Troy Geoffrey Watson'un elindeki valiziyle otelin duvarından atlayarak kaçmaya çalışması ve güvenlikçinin kovalamacası ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı.