Polisin Ankara'daki katliam sonrasında yaralılara biber gazı sıktığı görüntüler ortaya çıktı

Ankara’da barış mitingi öncesinde gerçekleşen ve en az 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamalar sonrasında, alanda bulunan polislerin yaralıların bulunduğu alana biber gazı atmasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri izlediğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tek bir yaralıyı yerden kaldıran bir polis göremezsiniz çünkü onlar gaz atmakla, su sıkmakla meşgul o anda. Buna biz nasıl kardeşlik diyebiliriz? Hangi acıda, nasıl ortaklaşacağız?” dedi.

Evrensel’in ulaştığı görüntülerde polisin yaralıların olduğu alana sıktığı biber gazından birçok kişi etkileniyor, yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri de, gaz sebebiyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kalıyor. Ankara'daki emniyet görevlilileri, katliamın ardından gerekli önlemi almamakla ve patlamaların olduğu alanda güvenliği sağlayamamakla da eleştirilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, görüntülerle ilgili “Bizi en çok sarsan şeylerden birisi de şudur; evet bomba patlattılar, tedbir almadılar, önlemediler, önünü açtılar, IŞİD barbarlarını bugüne kadar desteklediler, cesaretlendirdiler, ceplerine para, ellerine silah verdiler, yaptılar. Fakat bombanın patladığı anda, aynı yere polis gaz attı, görüntüler var” diye konuştu.

Bu sırada alanda bulunan kişilerle telefonda konuşmaya çalıştığını anlatan Demirtaş, “Telefonda konuşamıyordu arkadaşlarımız. Nefes alamıyor çünkü ‘gaz attılar’ diyorlardı buraya. Ortalıkta yaralılar, inlemeler… Tek bir yaralıyı yerden kaldıran bir polis göremezsiniz çünkü onlar gaz atmakla, su sıkmakla meşgul o anda. Buna biz nasıl kardeşlik diyebiliriz? Hangi acıda, nasıl ortaklaşacağız?” ifadelerini kullandı.