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POLİSİN AÇTIĞI ÇUKURDA KÖPEK LEŞİ MERSİN (A.A)

25 Haziran 2011 10:10

-POLİSİN AÇTIĞI ÇUKURDA KÖPEK LEŞİ MERSİN (A.A) - 25.06.2011 - Boş araziye ''halıya sarılmış bir şey gömüldüğü'' ihbarını alan Mersin polisi, bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından açtığı çukurda köpek leşi ile karşılaştı. Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki boş bir araziye gelen 2 otomobilden inen bir grubun önce kazma ve küreklerle çukur kazdığı, ardından da halıya sarılmış bir şeyi gömdüğü yönünde ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından polisin kürekle açtığı çukurda, köpek leşi ile karşılaşıldı. Yanında halı ve 4 adet eldiven bulunan leş, üzeri kireç ve toprakla kapatıldıktan sonra bulunduğu yerde bırakıldı.

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