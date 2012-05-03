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Yaşam

'Polisim dedi defalarca tecavüz etti'

Ankara'da, polisin yabancı uyruklu kaçak işçilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerden yürek burkan bir öykü çıktı

03 Mayıs 2012 14:54


Bir lokantada çalışan Özbek Dilnoza K.'ya kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi haftalarca tecavüz etti

Ankara'da, polisin yabancı uyruklu kaçak işçilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerden yürek burkan bir olay ortaya çıktı. Polis, bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki Dilnoza K.'ya, kendini polis olarak tanıtarak haftalar boyunca tecavüz ettikten sonra pasaport ve parasını gaspeden Rasim U.'yu (33) gözaltına aldı. Çalışma izni olmayan genç kadın sınırdışı edilirken, Rasim U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Gözyaşlarıyla anlattı

 

Milliyet'in aldığı bilgiye göre, polis yabancı uyruklu kaçak işçilere yönelik rutin denetim yapmak üzere Ulus Anafartalar Caddesi'ndeki bir restorana girdi. Polis, restoranda bulaşıkçılık yapan Özbekistan uyruklu Dilnoza K.'nın kaçak olarak çalıştığını belirledi. Polis, Dilnoza K.'yı emniyete götürdü.

Burada ifadesine başvurulan Dilnoza K., ağlayarak, polislere başından geçen bir olayı anlatmak istediğini söyledi. Dilnoza K., restoranda çalışmaya başlamadan önce Batıkent'te 80 yaşındaki M.Ç isimli hasta kadına para karşılığında bakıcılık yaptığını anlattı. M.Ç.'nin torunu O.Ç.'nin, kendini polis olarak tanıtan arkadaşı Rasim U. ile eve geldiğini söyleyen Dilnoza K., Rasim U.'nun zaman zaman eve gelmeyi sürdürdüğünü anlattı. Dilnoza K., Rasim U.'nun iş bulacağını ve çalışma izni alacağını söyleyerek kendisini bir arkadaşının evine götürdüğünü söyledi.

 

Eşiyle de tanıştırdı

 

Dilnoza K., Rasim U.'nun kendisini burada haftalar boyunca zorla tuttuğunu ve tecavüz edip, pasaportuna ve paralarına el koyduğunu söyledi. Dilnoza K., Rasim U.'nun kendisini eşiyle de tanıştırdığını anlattı. Dilnoza K.'nın ifadeleri üzerine Ankara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri Rasim U. ve O.Ç.'yi gözaltına aldı. Hâkim karşısına çıkarılan Rasim U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.Ç. serbest kaldı.

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