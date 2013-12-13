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Dünya

Polisi öpmek cinsel şiddetmiş

İtalya'nın Torino kentinde geçen ay hızlı tren hattına karşı çıkan protestolarda polisi kaskından öpen bir kadın eylemci 'cinsel şiddet ve kamu yetkilisine hakaretten' gözaltına alındı

13 Aralık 2013 19:36

Polis Memurları Sendikası (Coisp) Genel Sekreteri Franco Maccari, 16 Kasım'daki eylemde polisi kaskının vizöründen (camı) öpen 20 yaşındaki Nina De Chiffre hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. “Bunun tersi olsaydı, yani bir polis eylemci bir kadını öpseydi 3. Dünya Savaşı çıkardı” diyen Maccari, gerekçesini “Bu eylemlerden sıkıldık. Protesto kutsal bir iştir ama yasal sınırlar aşılırsa esneklik gösteremeyiz” sözleriyle açıkladı.

Öte yandan De Chiffre “Polisle dalga geçmek istemiştim. Sanırım başarılı da olduk” dedi.

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