Polisi öpmek cinsel şiddetmiş

Polis Memurları Sendikası (Coisp) Genel Sekreteri Franco Maccari, 16 Kasım'daki eylemde polisi kaskının vizöründen (camı) öpen 20 yaşındaki Nina De Chiffre hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. “Bunun tersi olsaydı, yani bir polis eylemci bir kadını öpseydi 3. Dünya Savaşı çıkardı” diyen Maccari, gerekçesini “Bu eylemlerden sıkıldık. Protesto kutsal bir iştir ama yasal sınırlar aşılırsa esneklik gösteremeyiz” sözleriyle açıkladı.

Öte yandan De Chiffre “Polisle dalga geçmek istemiştim. Sanırım başarılı da olduk” dedi.

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