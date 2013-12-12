Polisi gülümseten 'izinsiz' afiş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elektrik trafosu ve duvarlara, polislerin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen afişler yapıştırıldı. Afişlerin kimin tarafından yapıştırıldığı bilinmiyor. Çevredeki vatandaş ve esnaf afişleri kimin astığını görmediklerini belirtip, incelemek için gelen polislerin de gülümseyip, hiçbir müdahalede bulunmadan ayrıldıklarını söyledi.

Latif Sansür'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Kuşadası, Atatürk Bulvarı’ndaki elektrik direği ve trafolar ile duvarlara üzerinde, 'Polis, insan hakları, anayasa, uluslararası sözleşmelere aykırı çalıştırılıyor', 'Polis 3 bin 600 ek gösterge hakkını istiyor', İnsan Hakları ayağa kalk, bu meslek için canımızı hiçe saymışız' yazılı kağıt afişler yapıştırıldı. İzinsiz olduğu belirlenen afişlerin kimin tarafından yapıştırıldığı merak konusu oldu.

Adının açıklanması istemeyen bir polis memuru ise afişlerin muhtemelen emekli bir polis tarafından hazırlanmış olabileceğini, ancak dikkat çekilen sorunların doğru olduğunu, 3 bin 600 ek gösterge hakkı başta olmak üzere bir çok sorunlarının çözüm beklediğini kaydetti.