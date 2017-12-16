Polisi görünce silahı atıp, kaçtılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da tabanca ile bir eve saldırı hazırlığındaki kimliği belirsiz 2 kişi, devriye gezen polisleri görünce silahı yola atıp, kaçtı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14029 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, otomatik tabanca ile bir eve ateş açma hazırlığındayken, devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisleri görünce gri renkli bir otomobile binen şüpheliler, silahı da yola atıp, kaçtı. Tabancaya el koyan polis, silahın herhangi bir olayda kullanıp, kullanılmadığını kriminal incelemenin ardından belirleyecek.

Polis, şphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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