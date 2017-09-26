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Polisi görünce motosikleti bırakıp koşarak kaçmak istedi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde trafik uygulaması yapan polisi görünce motosikletini yol kenarına bırakıp koşarak kaçan 18 yaşındaki E

26 Eylül 2017 15:43

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde trafik uygulaması yapan polisi görünce motosikletini yol kenarına bırakıp koşarak kaçan 18 yaşındaki E.K., kovalamaca sonucu yakalandı. E.K., emanet motosikletin plakasız ve ehliyetinin olmaması nedeniyle kaçtığını söyledi. 
Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Kavşakta trafik emniyeti uygulaması yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, E.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu. E.K. bu sırada motosikletini yol kenarına bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin de desteğiyle E.K. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. E.K.\'nin emniyetteki ifadesinde bir arkadaşından emanet aldığı motosikletin plakasız olması ve ehliyetinin olmaması nedeniyle ceza kesilmemesi için paniğe kapılarak kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Plakasız motosiklet bağlanarak otoparka çekilirken, E.K., ifadesinin ardından yaklaşık 2 bin 500 lira cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

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