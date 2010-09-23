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POLİSİ BIÇAKLAYANA 6 YIL HAPİS TRABZON (A.A)

23 Eylül 2010 14:14

-POLİSİ BIÇAKLAYANA 6 YIL HAPİS  TRABZON (A.A) - 23.09.2010 - Trabzon'da, tartıştığı polis memurunu bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan güvenlik görevlisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık özel güvenlik görevlisi Hasan Öztürk katıldı. Öztürk'ün bıçakla yaraladığı polis memuru Mustafa Kulak ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savunması sorulan Öztürk, ''kasten adam öldürmeye teşebbüs'' suçlamasını kabul etmediğini belirterek, ''Kargaşa sırasında meydana gelmiş bir hadisedir. Öldürmek isteseydim 4-5 darbe daha vurma imkanım vardı. Olaydan dolayı üzgünüm ve mağdurdan da özür diliyorum. Yüzde 10 bende hata varsa yüzde 90 hata mağdurdadır'' dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Öztürk'e ''kasten adam öldürmek'' eyleminin ''teşebbüs'' aşamasında kalmasından dolayı 10 yıl hapis cezası verdi. Çeşitli hafifletici sebepleri göz önünde bulundurarak cezada indirime giden heyet, Hasan Öztürk'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Trabzon'un Bahçecik Mahallesi Refik Cesur Caddesi'nde bulunan bir İddaa bayisinde 13 Eylül 2009'da karşılaşan polis memuru Mustafa Kulak ile özel güvenlik görevlisi Hasan Öztürk arasında tartışma çıkmıştı.      Tartışmada, Kulak'ı bıçakla yaraladığı iddia edilen Öztürk, ''bıçakla kasten adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmıştı.

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