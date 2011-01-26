-POLİSE YUMURTA ATAN GENÇLERE BERAAT ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - TEKEL işçilerine destek amacıyla geçen yıl düzenlenen bir eylem sırasında polise yumurta attığı gerekçesiyle yargılanan 5 genç beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, ''Güvenlik güçlerine yumurta atma eylemlerinin sabit olduğu kabul edilse bile, sanıkların davranışı tümüyle demokratik bir hakkın kullanılmasına yöneliktir'' değerlendirmesinde bulunuldu. Sezgin Çalışkan, Mehmet Bahçıvan, Ozan Sürer, Erdem Tetik ve Duygu Öztürk adlı gençler, 3 Nisan 2010'da, TEKEL işçilerine destek için Ankara'da düzenlenen eyleme katıldı. Bu kişiler hakkında, eylem sırasında ''güvenlik güçlerine karşı zor kullandıkları ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına aykırı davrandıkları'' iddiasıyla kamu davası açılırken, iddianamede, olay günü ''eylemci grubun içerisinde bulunan sanıkların, barikat oluşturan güvenlik güçlerine yumurta attığı'' da öne sürüldü. Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 16 Aralık 2010'daki duruşmada beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, tüm sanıkların; savunmalarında, TEKEL işçilerinin eylemine destek amacıyla basın açıklaması yapmak üzere toplandıklarını, açıklama sonrasında yürüyüş yaptıklarını, polise direnmediklerini ve suç işlemediklerini ifade ettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısının da ''sanıkların demokratik bir hakkı kullandığını, suçun unsurlarının oluşmadığını'' kaydederek, sanıkların beraatını istediği bildirildi. Sanıkların savunmalarıyla dosyadaki delillerin değerlendirildiği kaydedilen gerekçeli kararda, olay günü TEKEL işçilerini desteklemek için toplu halde basın açıklaması yapıldığı, topluluğun, sonrasında Yüksel Caddesine doğru yürüdüğünün anlaşıldığı ifade edildi. Gerekçeli kararda, şu değerlendirmede bulunuldu: ''İddianamede, grubun içerisinde bulunan sanıkların barikat oluşturan güvenlik güçleri üzerine yumurta attıkları ve bu suretle suç işledikleri iddia edilmiştir. Eylemlerin sabit olduğu kabul edilse bile, sanıkların davranışının tümüyle demokratik bir hakkın kullanılmasına yönelik olup, suç teşkil etmeyeceği sonucuna varılmış ve tüm sanıkların beraatlarına karar vermek gerekmiştir.''