Polise taş atan çocuğa 10 yıl 8 ay hapis

T24 -

17 yaşındaki M.B, molotof kokteyli eylemi ardından gözaltına alındı

Taş attığını itiraf etti

Şanlıurfa'da 2008 yılında düzenlenen izinsiz gösteride bir iş yerine molotofkokteyli ve polise taş attığı gerekçesiyle yargılanan çocuk 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.2008 yılının ekim ayında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde sözde fiziki işkenceye maruz kaldığı iddiasıyla Şanlıurfa'da düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 1'i çocuk 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.Duruşmada, tutuklu sanıklar Salih Sağış, İbrahim Halil Çelikdemir, Velit Yıldızoğulları, Erkan Gümüştaş, Muhittin Beyazıt ile suç tarihinde 17 yaşında olan M.B. hazır bulundu.Sanıklar, son savunmalarında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, suç tarihinde 17 yaşında olan sanık M.B'yi Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay, Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan 6 ay ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesinde yer alan "dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etme" suçundan 2 yıl 9 ay, "izinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçundan 2 yıl 10 ay ve "mala zarar verme" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme heyeti, sanıklardan, kapatılan DTP'nin Merkez İlçe Başkanı Sağış ve Muhittin Beyazıt'ı da TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca 20'şer yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme heyeti, verilen cezada "atılı suça çocukları azmettirdikleri" gerekçesiyle 1/3 oranında artırım yapıldığını bildirdi.Diğer sanıklar İbrahim Halil Çelikdemir ve Velit Yıldızoğulları 16'şar yıl, Erkan Gümüştaş 15 yıl 5 ay hapisle cezalandırıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde 17 yaşında olan sanık M.B'nin 2008 yılının ekim ayında yapılan izinsiz gösteriden yaklaşık 1 ay sonra bir iş yerine molotofkokteyli atılması eyleminde gözaltına alındığı belirtildi.M.B'nin ifadesinde izinsiz gösteriye yüzü kapalı olarak katıldığını ve güvenlik güçlerine taş attığını itiraf ettiği ifade edilen iddianamede, "M.B, Şanlıurfa'da 2008 yılının ekim ayında terör örgütü adına araç yakılması suçlarına azmettiren kişilerin, şüphelilerden Salih Sağış, Muhittin Beyazıt ile Necmi Maç olduğunu, bu kişilerin talimatları doğrultusunda araçların yakıldığı, olayları azmettiren şahısların bu üç şüpheli olduğunu anlatmıştır" denildi.