Polise saldırıp küfür eden taksiciye 470 lira ceza

İstanbul Gaziosmanpaşa'da evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna saldırıp küfür eden taksici yakalandı. Taksiciye 470 lira ceza kesildi.

Dün Gaziosmanpaşa'da bir polis memuru 34 TFP 94 plakalı taksi sürücüsü Ebubekir V'nin evraklarını kontrol etmek istedi.



Taksici Ebubekir V., polise evraklarını vermeyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ebubekir V, polis memuruna küfür ve hakaret ederek olay yerinden ayrıldı.



Taksicinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Ebubekir V'yi Şişli'deki bir alışveriş merkezinin önünde yakaladı.



Taksiciye, "polise mukavemet, hakaret, tehdit, görevini yapmasını engellemek" suçlarından adli işlem yapılarak 470 lira idari para cezası kesildi.