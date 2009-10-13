Polise rüşvete 5 ay hapis!

Adapazarı'ndaki trafik denetimleri sırasında polislere 10 TL rüşvet vermek istediği iddiasıyla yargılanan Ahmet Dere'ye 5 ay 20 gün hapis cezası verdi.



Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya konu olay, 5 yıl önce Adapazarı'ndaki Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Dere, 54 DV 840 plakalı otomobil ile kırmızı ışık ihlali yaptı. Trafik ekipleri otomobili durdururken alkollü çıkan sürücü kendisine ceza yazmak kesmek isteyen polis memurlarına 10 TL vermek isteyince hakkında ‘Görevli polis memuruna rüşvet teklif etmek' suçundan dava açıldı.



Mahkeme heyeti 5 TL'lik 2 banknotu polislere rüşvet olarak vermek istediği öne sürülen sürücüye 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, rüşvet verme suçunun ‘eksik teşebbüste' kaldığını belirleyerek cezayı 3'te 2 oranında indirdi. Cezası 1 yıl 4 aya indirilen sürücünün bu cezası da ‘Sanığın rüşvet teklif ettiği miktarın suç tarihindeki ekonomik durum ve paranın satın alma gücü' dikkate alındığında hafif olması nedeniyle cezada yine 3'te 2 oranında ikinci indirim yaparak cezayı 5 ay 20 güne indirdi. Bu ceza da sürücünün duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak 6'da 1 oranında indirildi. Bu ceza da ertelendi.