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Yaşam

Polise rüşvet teklif eden sürücüye hapis

Erzurum'da alkollü araç kullanırken yakalandığı trafik polisine 20 YTL vermek isteyen Özdemir'e 1.5 yıl hapis cezası verildi

09 Aralık 2008 02:00

Erzurum'da alkollü araç kullanırken yakalandığı trafik polisine ‘Ağabey idare et’ diyerek 20 YTL rüşvet vermek isteyen 38 yaşındaki İsmail Özdemir hakkında dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve ‘görevli memura rüşvet vermek’ suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılan İsmail Özdemir'in bu cezası, sabıkasız olması nedeniyle ertelendi.


Nakliyecilik yapan üç çocuk babası İsmail Özdemir, 13 Nisan’da Cemal Gürsel Stadyumu önünde uygulama yapan trafik polisleri tarafından alkollü araç kullanırken yakalandı. Polis memuru Özcan Uluman, muayenesinde 0.52 promil alkollü olduğu belirlenen Özdemir’e ceza kesmek istedi. Polis memurunun yanına yaklaşan Özdemir, “Ağabey idare et” diyerek cebine 20 YTL bırakmaya çalıştı. Polis memurunun şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevkedilen Özdemir hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan ve suçlamayı kabul etmeyen Özdemir, “Rüşvet vermedim, parayı cebimden düşürdüm” dedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Özdemir’i, TCK’nın 252/1 maddesi uyarınca ‘görevli memura rüşvet vermek’ suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Özdemir'in bu cezası Özdemir’in sabıkasız olması ve iyi hali dikkate alınarak 5 yıl süreyle ertelendi.



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