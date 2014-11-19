Polise ruhsat verdi, uyuşturucudan gözaltına alındı

Erzurum'da trafik uygulaması yapan polise dalgınlıkla ruhsat içinde unuttuğu uyuşturucuyu veren sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Çat karayolu 112 Acil Servis Komuta Merkezi önünde yaptıkları uygulama sırasında H.G. yönetimindeki 25 FD 776 plakalı kamyoneti durdurdu.
AA’nın haberine göre, Polis, rutin kontroller sırasında ehliyetini istediği H.G'nin verdiği ruhsat içinde poşete sarılı vaziyette 5 gram uyuşturucu madde buldu.
Kamyonette arama yapan ekipler, H.G'yi gözaltına alırken, yakalanan uyuşturucunun türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kullanmak amacıyla satın aldığını söylediği öğrenildi.