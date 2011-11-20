Polise Meclis şark hizmeti sayılacak

T24 - TBMM’de sekreterlik unvanı “danışman yardımcısı” olarak değiştirildi. Bu personelin maaşları en az 3 bin 200 TL olacak. Polis, öğretmen ve doktorların Meclis’te çalıştıkları süre “şark hizmeti” sayılacak.



Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanun Teklifi’ni, önceki gece 14 saat süren zorlu görüşmelerin ardından sabaha karşı 03.00’te kabul etti. Kabul edilen düzenlemelerden bazıları şöyle:



Şehir dışında görevlendirilenler bin 700 TL harcırah alabilecek. Milletvekili danışmanları ise en az 3 bin 800 TL maaş ve bin 700 TL yolluk alabilecek. Askeri taburun kaldırılarak güvenliğin polise devredildiği TBMM’de, lağvedilen baştabiplik yerine Numune Hastanesi’nden bir birim sağlık hizmeti verecek. Polis, öğretmen ve doktorların Meclis’te çalıştıkları süre “şark hizmeti” sayılacak.



ÖZEL SEKTÖRDEN GENEL SEKRETER: Genel sekreter ya da genel sekreter yardımcılığı için 4 yıllık fakülte mezunu ve en az 12 yıl kamu veya özel sektörde çalışma şartı aranacak. Böylece ilk kez Meclis’in bürokrasisinin başına özel sektörden isimler gelebilecek.



ANKARA İÇİNDE SÜRGÜN: TBMM, ihtiyaç duyması halinde, fazla personelini Meclis Başkanlık Divanı’nın kararıyla Ankara içindeki başka kamu kurum ve kuruluşlarına gönderecek.



DANIŞMANLARA 4 BİN 500 TL MAAŞ: Danışman yardımcısı sıfatı alan sekreterlere en az 3 bin 200 TL maaş ve şehir dışında görevlendirilmeleri halinde bin 700 TL’ye kadar harcırah verilecek.

Milletvekili danışmanlarına en az 3 bin 800 TL maaş ve şehir dışı görevlerde bin 700 TL’ye kadar harcırah ödenecek. İlkokul mezunu milletvekili şoförlerine ise 2 bin 700 TL maaş verilecek.



