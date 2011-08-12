-Polise linç girişimine müebbet VAN (A.A) - 12.08.2011 - Hakkari'de 2009 yılında DTP'nin kapatılmasını protesto etme bahanesiyle çıkan izinsiz gösterilerde, bir polis memuruna linç girişiminde bulunan ve silahını gasbeden sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 12 Aralık 2009 tarihinde, izinsiz gösterilerde, polis memuru M.Ü'ye linç girişiminde bulunduğu ve polisin silahını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan Kinyas Atiman hakkında, Van 4. Ağır Caza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada, sanık Atiman'a, TCK'nın 302/1 maddesi gereğince, ''devletin birliğini bozmaya ve devletin hakimiyeti altında bulanan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik eylemde bulunma'' suçundan müebbet, ''silahlı terör örgütü PKK'nın faaliyeti çerçevesinde nitelikli yağma'' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Atiman, ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan ise beraat etti. Sanık avukatları kararın temyize götürüleceğini bildirdi.