T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polise linç girişimine müebbet VAN (A.A)

12 Ağustos 2011 15:00

-Polise linç girişimine müebbet VAN (A.A) - 12.08.2011 - Hakkari'de 2009 yılında DTP'nin kapatılmasını protesto etme bahanesiyle çıkan izinsiz gösterilerde, bir polis memuruna linç girişiminde bulunan ve silahını gasbeden sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 12 Aralık 2009 tarihinde, izinsiz gösterilerde, polis memuru M.Ü'ye linç girişiminde bulunduğu ve polisin silahını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan Kinyas Atiman hakkında, Van 4. Ağır Caza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada, sanık Atiman'a, TCK'nın 302/1 maddesi gereğince, ''devletin birliğini bozmaya ve devletin hakimiyeti altında bulanan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik eylemde bulunma'' suçundan müebbet, ''silahlı terör örgütü PKK'nın faaliyeti çerçevesinde nitelikli yağma'' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.  Atiman, ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan ise beraat etti. Sanık avukatları kararın temyize götürüleceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24