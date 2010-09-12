Polise kimlik sordu dayak yedi

T24- Beton mikserine güvenli çıkış yaptırmaya çalışan Ali Çulha, sivil bir aracı tehlikeye karşı durdurmaya çalıştı. Araçtakiler sivil polis çıktı. Çulha, polise kimlik sordu, polis memuru kimliğini kanıtladı!



Hacettepe Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümü mezunu Ali Çulha’nın çalıştığı inşaat şirketi, okuldaki güçlendirme çalışmalarını yeni öğretim yılına yetiştirmek için İstanbul Valiliği’nden gece çalışma izni aldı. Ali Çulha 26 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında, bir beton mikserinin tramvay yoluna güvenli çıkışını sağlamak için Çemberlitaş Tramvay Durağı önünde raylara çıktı.



Ali Çulha bundan sonra meydana gelen ve hastanede biten olaylar zincirini şöyle anlattı: “Beton mikseri çıkarken yoldan bir minibüs geçiyordu. Elimle durmasını işaret ettim. Üzerime gelince kenara çekildim ve arkasından “dursana” diye bağırdım. Minibüs 5-10 metre ileride durdu. Aşağı inen sivil giyimli, 25 yaşlarında, kısa boylu ve esmer biri, ‘Siren çaldım. Duymadın mı’ diye sordu. Duymadığımı söyledim. Polis olduklarını söyleyince de kimlik göstermelerini istedim. ‘Kimlik mi istiyorsun’ diye yakama yapıştı. Aramızda arbede çıkınca çevremizde insanlar toplandı. Bu sırada bir kişi daha geldi ve beni yaka paça minibüse bindirdiler. Hareket eden minibüste 8-9 kişi vardı. Kimliğini sorduğum polis bana sürekli vuruyordu. 15 dakika sonra Kumkapı’daki Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün misafirhanesine getirdiler. Tartaklayarak lavaboya götürdüler. Bu sırada yere düşünce o polis mideme tekme attı ve başıma su döktü. Orada hiç bir sorgulama ya da işlem olmadan 15 dakika içinde beni bıraktılar.





Kan içinde taksiye binip Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Tedavi olduktan sonra da şikayetçi olmak için Beyazıt Polis Merkezi’ne gittim. Polisler tutanak tuttular. Saat 04.30’da eve geldim.



