Polise kılıçla saldırdı

Ordu Belediyesi'nin köy dolmuşlarıyla ilgili aldığı kararı protesto eden bir kişi, gözaltına alınmak istenirken kılıçla saldırdığı polisi yaraladı.

Ordu Belediyesi’nin köy dolmuşlarının şehir içerisine girmesini yasaklayan kararını protesto etmek amacıyla Yeni Mahalle'den bisikletleriyle Ordu Belediyesi önüne gelen Nurettin İslam ile Kerim Göl, yanlarında getirdikleri yumurtaları belediye binasına fırlattı.

Belediye önüne gelen polis ekipleri, yanlarında kılıç ve tüfek bulunan İslam ile Göl'ü önce bina önünden uzaklaştırmaya çalıştı.

Polise direnen zanlılar, bunun üzerine gözaltına alınmak istendi.

Nurettin İslam'ı yakalayan ve ekip otosuna götürmeye çalışan polislere tepki gösteren Kerim Göl, kılıçla güvenlik güçlerine saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında koluna kılıç darbesi gelen polis memuru Cihangir Kaya yaralandı.

Polis memurlarından biri zanlıya tabanca çekerek ''teslim ol'' çağrısında bulundu ancak Göl bu çağrıya da karşılık vermeyerek tepkisini sürdürdü.

Takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte kaçan Göl, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.