'Polise kapıyı açmayın, kapıyı kırarsa tüm dünya görsün'

Hukukçu Turgut Kazan, öğrenci evlerinin 'kızlı erkekli yaşam' bahanesiyle basılacağını söyleyerek, "Bir hukukçu olarak çağrı çıkarıyorum. Geceleyin 'gürültü çıktı' diye polis gelirse kapıyı açmayın" dedi.

CNN Türk'teki 'Dört Bir Taraf' programına katılan İstanbul Barosu eski Başkanı, avukat Turgut Kazan, ‘kızlı erkekli öğrenci evleri’ne ilişkin tartışmanın esasen ‘konut dokunulmazlığı’ ile ilgili olduğunu ve hiç kimsenin evine, izinsiz girilemeyeceğini söyledi.

Demokrasinin ölüm fermanı



“Geceleyin kimsenin evine hiç kimse kapı çalıp giremez” diyen Kazan, “Bir hukukçu olarak çağrı çıkarıyorum. Geceleyin mahkeme de arama kararı veremez. Hele hele gürültü çıktı diye polis gelirse; kimse kapıyı açmasın, kimse içeriye almasın. Böyle korkunç bir şey yaşıyoruz. Bu demokrasinin ölüm fermanıdır” ifadelerini kullandı.

Bu esnada Altan Öymen, “Peki polis kapıyı kırarsa ne olacak” diye sordu. Kazan bu soruya şu yanıtı verdi:

“Mücadele yöntemidir. ‘İleri demokraside, Başbakan’ın verdiği talimat üzerine Vali kapıyı kırdırttı!’ Dünya da böylelikle bu ileri demokrasinin nasıl bir demokrasi olduğunu, konut dokunulmazlığının nasıl ihlal edildiğini görür ve öğrenir…”

Her vali herkesin evini basar

Turgut Kazan, 10 Kasım törenlerinde bir yurttaşa kameraların önünde ‘gavat’ diyerek Türkiye 'nin gündemine oturan Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'u işaret ederek, “Evleri basmaya talip bir vali bu şekilde korunursa yarın her vali herkesin evini basar” dedi.

Evleri basacaklar

Kazan, Erdoğan-Arınç tartışmasına da değinerek, “Ben Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yaklaşımını bir hukukçu gözüyle değerlendirmeyi bir kenara bırakıyorum. Ama Arınç, 'Böyle bir şey olmaz çünkü yetkiniz olamaz' dedi. Ben bu söze bakıyorum. Ama yapacaklar, evleri basacaklar. Valiler bu şekilde korunursa Coş evleri basacaktır” şeklinde konuştu.

Radikal'de yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın