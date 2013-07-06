Polise ithal muşta, sapan ve baston

Emniyet’in geçen yıl toplam 43.6 ton biber gazı ithal ettiği öğrenildi. Ayrıca muşta, sapan ve içi dolu baston da alındığı bildirildi.



MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Bakan Hayati Yazıcı, önergeye verdiği yanıtta, geçen yıl emniyet için 43.6 ton biber gazı ithal edildiğini açıkladı.

Bakan Yazıcı’nın verdiği bilgiye göre, 2000-2012 yılları arasında 651.5 ton biber gazı alındı. Bu dönemde biber gazı ithalatı en çok 115 tonla 2005 yılında gerçekleşti.

Yazıcı, biber gazının yanı sıra cop, sopa, içi dolu baston, muşta ve sapan ile av tüfeği ve tabancaların da ithal edildiğini bildirdi.