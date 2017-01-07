Polise internet abonelerinin kimliğine erişim yetkisi getirildi!

679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) Resmi Gazete'de yayımlanırken, en dikkat çekici düzenleme, polise internet abolerinin kimlik bilgilerine erişim yetkisi getirilmesi oldu.

3 yeni KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2 bin 687 personelin görevine son verildi, 83 de dernek kapataldı.

Yeni KHK ile birlikte, ilkokul mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olmasının önü açılırken, özel güvenliklerin silah kullanımına ilişkin de düzenleme yapıldı.



Öte yandan yeni düzenlemeyle birlikte polis, bundan sonra internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.