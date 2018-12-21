"Polise hakaret" iddiasıyla hapis cezası verilen gazetecinin, çocukları da elinden alındı!

Gaziantep’te yayınlanan Yurt Haberler ve Dev Haber internet sitelerinin yayın kurulu üyesi gazeteci Murat Güreş, sosyal medyada 'polise hakaret' ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Güreş’in cezası infaz edilene kadar çocuklarına yasal olarak babalık yapamayacağına da hükmetti.

Birgün'de yer alan habere göre, geçen yıl yaptığı bir paylaşımda polis ekiplerine eleştirilerde bulunan Güreş hakkında kamu davası açıldı. Gaziantep 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamanın son duruşmasında Güreş, hakaret amacının bulunmadığını yalnızca eleştiriler yönelttiğini söyledi.

Güreş’in savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güreş’e 1 yıl hapis cezası verdi. Suçun “alenen” işlenmesini gerekçe gösteren heyet, cezayı 1 yıl 2 ay 17 güne çıkardı. Ceza, Güreş’te herhangi bir pişmanlık belirtisi olmadığı gerekçesiyle ertelenmedi.

Resmi olarak "babalık" yapamayacak

Güreş’e verilen ceza bununla da sınırlı kalmadı. Polise hakaret ettiği öne sürülen Güreş’in iki çocuğunun velayet hakkı da elinden alındı. Mahkeme heyeti, Güreş’in cezası infaz edilene kadar çocuklarına yasal olarak babalık yapamayacağına hükmetti.

“Acımasız bir karar”

Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunacağını bildiren Güreş, kararla ilgili “Babalık hakkımı elimden alacak kadar acımasız bir kararla karşı karşıyayım. İtirazımızı yapacağım. Takdir istinaf mahkemesindedir ancak cezaevine girmekten korkmuyorum. İfade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

Önderoğlu: Karar onur kırıcı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan RSF temsilcisi Erol Önderoğlu, kararın adil yargıyla alakasının bulunmadığını, cezanın intikamcı ve onur kırıcı olduğunu belirterek "Mahkemelerin görevi ne hapisle terbiye ne de babalık hakkıyla oynamaktır" dedi.