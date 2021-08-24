Polise hakaret ederken görüntülenen AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz özür diledi

Olay anını gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında katıldığı yayında anlatan Zeynep Gül Yılmaz, "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

"Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz."