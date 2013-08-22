Polise göre Gerze'de kendilerine saldıran arıların sorumlusu eylemciler

Sinop Gerze’de termik santral sondajına engel olmaya çalışan 39 kişiye 2 yıl sonra dava açıldı. Eyleme katılanların ‘asker ve polisin üzerine arı atmakla’ suçlandığı davada sanıklar için 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gerzeliler ise eyleme arıların da karıştığını kabul ediyor ancak “Biber gazı attılar, hayvanlar da bunaldı, saldırdı. Sadece asker polise değil tüm köylüye saldırdı” diyor.

Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın haberine göre, Gerze’de 5 Eylül 2011’de Anadolu Grubu tarafından yapılmak istenen termik santralın sondaj çalışmaları sırasında olaylar çıktı. Güvenlik güçleri, eylemcilere tazyikli su, biber gazı ve copla müdahale etti. İddianameye göre Gerzeliler de polise taş, sopa ve bahçe çitleri, yumurta ve arı kovanlarını atmak suretiyle direndi.

Yeşil Gerze Çevre Platformu (YEGEP) dönem sözcüsü Ferhat Hançer itiraz etti: “O arılar beni de soktu. İddianamede ‘Kovanlar atıldı’ deniliyor. Ancak arılar gaz bombasından etkilenerek kovanları terk etti. Askeri polisin üzerine saldırdı. Arılar kovanlarından çıktılar, kovanlar atılmadı. Dava dosyasında yer alan görüntülerde de kovan atılma görüntüsü yok. Sadece yaşanan arbedenin görüntüsü var.”

‘O kadar örgütlüsünüz ki, arıları bile eğitmişsiniz!’

Termik santralın yapılmak istendiği Yaykıl Köyü’nün muhtarı Ahmet Tiryaki de hakkında dava açılanlardan. Tiryaki, “Gazı attılar, hayvanlar bunaldı ve saldırdı. Tüm köylüye saldırdı. Kendi üzerindeki suçları atmak için bunu yapıyorlar. Arıları eğittiğimizi söylüyorlar. Arı eğitilebilir mi?” diye sordu.

YEGEP’in eski sözcüsü Şengül Şahin ise “ TOMA ’nın sıktığı sudan ya da polisin attığı gazdan kovanlar zarar görmüş olabilir. Arılar herkesi soktu. Emniyetteki bir toplantıda, bir emniyet müdürü bana aynen şunu söyledi: ‘O kadar örgütlü çalışmışsınız ki arıları bile eğitmişsiniz, bize saldırttınız.’ Toplantıya katılanlarla hep birlikte güldük” dedi.

Eğitimli arı iddiası o gün Gerzelileri güldürse de olaydan 2 yıl sonra hazırlanan iddianamade üzdü. İddianamede 39 kişi hakkında ‘çalışma hürriyetini ihlal’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu malına zarar verme’den dava açıldı.