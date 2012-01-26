Polise göre biber gazı devlet sırrı

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‘Ölçülü gaz kullanıldı’





Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Hopa olaylarının Ankara ayağında, “Ne kadar biber gazı kullanıldığı ve ne kadar personelin görev yaptığını öğrenmek isteyen” vatandaşın talebine yanıt vermediği için mahkemelik olan Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne ilginç bir savunma gönderdi. Radikal gazetesinin haberine göre, mahkeme, ne kadar biber gazı bulundurduklarını açıklamayacaklarını çünkü bu bilginin, “devlet sırrı” kapsamında olduğunu ve bu bilginin talep edilmesinin “kötü niyet” olduğunu savundu.22 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Erdoğan’ın Artvin’in Hopa ilçesine yapacağı miting öncesinde olaylar çıkmıştı. Çıkan olaylar sırasında polisin kullandığı “yoğun biber gazı” nedeniyle emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Hopa olaylarına yönelik Ankara’da yapılan protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 22 kişi hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açılmıştı.Ankara Barosu avukatlarından Emre Baturay Altınok vatandaş olarak, olaylar sırasında güvenlik güçlerinin “ne kadar biber gazı kullanıldığını” Bilgi Edinme Kanunu kapsamında öğrenmek istedi. Altınok, bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Avukat Altınok’un bilgi edinme başvurusuna Emniyet Genel Müdürlüğü ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yanıt verirken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ise “genel geçer” yanıtlar verdi. Verilen yanıtlar nedeniyle Avukat Altınok, Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü mahkemeye sunduğu savunmasında birbirinden ilginç değerlendirmelerde bulundu. Ankara Emniyeti savunmasında, Avukat Altınok’un öğrenmek istediği “gaz mühimmatlarının stok sayısı ile planlanan emniyet tedbirlerinin mahiyeti ve sayısı, değeri hakkındaki” bilgi ve belgelerin açıklanmasının kamu adına yarar sağlamayacağı belirtilerek “Kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından ele geçirilme halinde ise, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından zafiyet oluşturabilecek devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler olduğu açıktır” denildi.Savunmada, Ankara’nın başkent olması nedeniyle çok sayıda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıldığı, bu hakkın kullanılmasında herhangi bir engelleme yapılmadığı da öne sürüldü. Emniyet savunmasında, Hopa olayları sırasında “yeteri kadar” personelin görevin yaptığının ve “ölçülü” oranda gaz kullanıldığını da belirterek, şunları kaydetti: “Bu görevliler içerisinde göz yaşartıcı gazlar ile gaz maskelerinin kullanımı kursunu başarıyla tamamlanmış yeteri sayıda görevli görev almaktadır.Kamu düzenini bozan grupların saldırılarını sonlandırmak amacıyla ölçülü ve orantılı olarak gaz kullanmaktadır.”Savunmada 31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin ili Hopa ilçesinde güvenlik güçleri ile “sivil toplum kuruşlarına mensup kişiler” arasında yaşanan olayları protesto etmek amacıyla Ankara’da çeşitli gösteriler yapıldığı da belirtilerek, şöyle denildi: “Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanabilmesi için tedbir almakla mükellef idarenin düzenleme yetkileri dahilinde Hopa olayları sonrası yaşanılan protestolarla ilgili olarak yeterli personel görevlendirilmesi yapılmıştır.”