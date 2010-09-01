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Polise askerlik kıyağı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Polislerin askerlik yapmaması ya da kısa bir askerlik yapması yönünde çalışmamız var'' dedi.

01 Eylül 2010 03:00

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Polislerin askerlik yapmaması ya da kısa bir askerlik yapması yönünde çalışmamız var'' dedi.


Atalay, Kanal 7 Televizyonu'ndaki canlı yayında, anayasa paketinin kabul edilmesiyle Meclis iradesinin daha rahat olacağını ve anayasanın değişmesinin yolunu açacağını ifade etti.


Polislerin zorunlu askerliğine ilişkin bir soru üzerine Atalay, polislerin uzun süre askerlik yaptığını kaydetti.


Bunu uygun görmediklerini belirten Atalay, konunun Genelkurmay Başkanlığı ile görüşülerek çözülmesi gerektiğini anlattı. Genelkurmay Başkanlığının, ''tek tip askerlik'' konusunda çalışma yürüttüğüne işaret eden Atalay, polislerin askerliğiyle ilgili konunun da bu çalışma içinde değerlendirilmesi ve çözülmesi gerektiğini dile getirdi.


Polislerin 2 ya da 4 yıllık uzun bir eğitim aldığını ve güvenlik alanında görev yaptığına dikkati çeken Atalay, ''Polislerin askerlik yapmaması ya da kısa bir askerlik yapması yönünde bir çalışmamız var'' dedi.


Bu konudaki projelerinin ve kararlılıklarının sürdüğünü belirten Atalay, ''Polislerin endişesi olmasın. O konuda çalışmamız ve kararlılığımız sürüyor. Birkaç alternatifimiz var ama onu dillendirmeyelim'' diye konuştu. Konuyu geçen haziranda sonuçlandırmak istediklerini, ancak Genelkurmay Başkanlığının tek tip askerliğe ilişkin çalışmasının sonuçlanmadığını anlatan Atalay, konunun sonbaharda netleşeceğini ifade etti.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD'la ilgili açıklamaları ve TÜSİAD'ın halk oylamasıyla ilgili tutumunu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Atalay, paketi hazırlarken pek çok sivil toplum kuruluşu ile görüştüklerini, katkılarını aldıklarını anlattı.


TÜSİAD'ın Avrupa Birliği konusundaki atak tavrını beğendiğini, ancak bugün TÜSİAD'ın statükoyla örtüşen ve değişimden yana olmayan, zihinleri karıştıran bir tutum sergilediğini ifade eden Atalay, ''TÜSİAD'ın bugünkü suskun tavrını hayretler içinde karşılıyorum'' dedi.

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