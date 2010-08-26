Polise açılan telefon genç kızı kurtarmadı

T24- Ümraniye’de polis, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikleri iddiasıyla 15-18 yaşları arasında 5 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Cesur Sokak'ta, metruk bir binaya zorla bir kız çocuğunun sokulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Söz konusu adrese giden polis, baskın yaptı. İçerde çıplak ve baygın vaziyette 14 yaşındaki P.T bulundu.

Sağlık kontrolünün ardından P.T., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, binada bulunan 15 ile 18 yaşları arasındaki 5 genci gözaltına aldı.Polis soruşturmasını sürdürürken P.T., de doktor gözetimine alındı.