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Polis zoruyla götürülecekler

Deniz Akkaya ile eski İTO Başkanı Yıldırım arasındaki davaya her iki taraf da 7 yıldır gitmeyince hakim, polis zoruyla getirilmelerine karar verdi.

27 Mart 2009 02:00

Deniz Akkaya ile eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım arasındaki davaya her iki tarafta 7 yıldır gitmeyince hakim, polis zoruyla getirilmelerine karar verdi.
 
Akkaya, 2002 yılının nisan ayında “Bir işadamı bana 1 haftalık ilişki karşılığında 300 bin dolar teklif etti” demişti. Yıldırım “İşadamı ekonomiyi bilir, piyasa fiyatlarını da. Kimseye değerinden fazla para vermez” diye açıklama yapınca ünlü manken 100 bin TL’lik dava açmıştı.

Dava sürerken 2007 yılında Yıldırım “Bu iş uzun sürerse bu kez ’Akkaya kaç para ediyor’ diye bilirkişi isterim” demişti. Akkaya bu sözler için de ikinci bir dava açmıştı.

Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne görülen duruşmalara her iki taraf da katılmayınca hakim polis zoruyla getirilmelerine karar verdi.

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