Polis Taksim Meydanı'nda toplanan binlerce insana müdahale etti

Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na giren polis ile göstericiler arasında gün boyunca süren çatışmaların ardından polis, saat 19.00 itibariyle AKM'nin önüne çekildi. Polis 9 TOMA ve 500 kişilik çevik kuvvet ekibiyle bekleyişteydi fakat, polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun "Polis Gezi Parkı'na müdahale etmeyecek" demesi üzerine polis Gezi Parkı'na parktaki flamaları indirmek için girdi, 15 dakika sonra çıktı. Polis saat 17.00 sıralarında Harbiye-Elmadağ ekseninde yeniden göstericilere müdahale etti. Taksim Meydanı çevresinde de polis, zaman zaman eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Meydan'da yakılan araba ve lastiktiklerden dolayı siyah duman yükseldi. Çevik Kuvvet mensubu iki yüzü aşkın polis önce Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çevresine doğru yürüdü ve orada konumlarının ardından saat 20.20 sularında eylemcilere müdahale etti.

Polis, Gezi Parkı çevresinde müdahalede bulundu. Meydan'ın Tarlabaşı'na bakan tarafında polis, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları'yla (TOMA) aralarında taş atanların da bulunduğu eylemcilere müdahale ederken, Cumhuriyet Caddesi’nin Gezi Parkı’na bakan tarafında da polisin yoğun müdahalesi oldu. Taş atanlara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilen polisin attığı bazı gaz bombaları Gezi Parkı’nın içine düştü. Parkın içine düşen biber gazı ve atılan taşlar nedeniyle bazı eylemciler yaralandı.

Saat 21:22'de göstericiler meydanda bulunan baz istasyonu aracını ateşe verdi. Araç bir anda alev topuna dönerken gösterciler kurdukları barikatları da yaktı. İtfaiye ekipleri olaylar yüzünden meydana gelerek, araca müdahale edemedi. 21:39'da Polisin Taksim Meydanı'ndaki müdahalesi tekrar başladı. Meydana gelen kalabalıkların üzerine yoğun bir gaz va tazyikli su müdahalesi yaptı. Polis Meydandakileri dağıttıktan sonra İstiklal Caddesi'ne de girdi.

Müdahale sırasında polisin plastik mermi de kullandığı ileri sürüldü. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, olaylar sırasında çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis, göstericilere müdahale sırasında sırasında Gezi Parkı'na da girdi. Parkın girişindeki bazı malzemeleri temizleyen polis, geri çekildi.

Çatışmalar sırasında Gezi Park'taki 'devrim market' olarak adlandırılan yerde de yangın çıktı. Yangına TOMA'larla müdahale ediliyor.

Polis ile göstericiler arasındaki çatışma; Harbiye, Sıraselviler bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.