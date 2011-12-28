Polis vekil maaşlarını protesto eden gruba cop ve biber gazı kullandı

T24

Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü'nde toplanan SES Ankara Şubesi üyeleri, milletvekili emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etmek için TBMM'ne doğru yürüyüşe geçti. Hastane bahçesinde grubu durduran polis, eylemin yasal olmadığını ve yürüyüşü yapamayacaklarını söyledi.Eylemlerin yasal bir hak olduğunu dile getiren protestocu sendika üyeleri, polisin uyarılarına aldırmadan tekrar yürüyüşe geçti. Grubun yürüyüşüne devam etmesi üzerine çevik kuvvet, Süleyman Sırrı Sokak Mithatpaşa Caddesi üzerinde barikat kurdu. Yürüyüşü sürdürmek isteyen sendika üyeleri polis barikatına yüklenerek, barikatı aşmaya çalıştı. Bunan üzerine polis biber gazıyla müdahale etti.Tekrar barikata yüklenen sendika üyeleri ile polis arasında çıkan arbedede SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara, SGK binasının bahçe duvarından düşerek hafif şekilde yaralandı. Daha sonra yolu trafiğe kapatmak isteyen Kara, gözaltına alındı. Görüşmeler sonucunda serbest bırakılan Kara, yaptığı açıklamada bundan sonra daha kitlesel eylemler yaparak TBMM'ne yürüyeceklerini söyledi. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.