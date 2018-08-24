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Polis ve zabıta Şile Ayazma Plajı'nı boşaltıyor

  Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE  Ayazma plajının boşaltılması için görevliler tarafından yapılan uyarıların yetersiz kalması üzerine devreye polis ve zabıta ekipleri girdi

24 Ağustos 2018 19:29

 

Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE  Ayazma plajının boşaltılması için görevliler tarafından yapılan uyarıların yetersiz kalması üzerine devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. 
Şile\'de Sofular ve Ağva\'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine kaymakamlık olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştı. Vatandaşların plaj görevlilerinin uyarılarına rağmen denizden çıkmaması üzerine devreye polis ve zabıta girdi. Ekipler sahilde anonslarla vatandaşları denizden çıkarıyor. Polisi gören tatilcilerin uyarıları dikkate alarak denizden çıktığı görüldü. 

(FOTOĞRAF)

 

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