Polis ve miting katılımcıları arasında "maske" arbedesi

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) HDP İstanbul İl Örgütü\'nün \'Barış mitingi\' adı altında düzenlediği mitinge katılmak üzere Bakırköy Özgürlük Meydanı\'na gelen bir grupla polis arasında arbede yaşandı. Polis HDP\'li tutuklu milletvekillerinin maskeleri ile mitingin yapılacağı alana girmek isteyen bir gruba izin vermedi, gruptakilere maskeleri çıkardıktan sonra alana girebileceklerini söyledi. Bunun üzerine tutuklu milletvekilerinin yüz maskeleriyle alan girmek isteyenlerle polis arasında arbede yaşandı. HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu da polislere tepki gösterdi. Arbedenin büyümesi ile birlikte polise su şişeleri atıldı. Gruptakiler maskesiz alana girdi, arbedenin yaşandığı noktada yerde yırtılmış maskeler kaldı. 15.30 sıralarında başlayan miting konuşmalarla sürüyor.

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