-Polis ve askerden uyuşturucu işgali RIO DE JANEIRO (A.A) - 13.11.2011 - Brezilya'nın en büyük kenti Rio De Janeiro'nun, uzun yıllardır uyuşturucu çetelerinin egemenliğindeki en büyük favelası (semti) Rocinha'yı polis ve asker işgal etti. Basın mensupları, Brezilya silahlı kuvvetlerinin deniz piyadelerinin zırhlı araçları ve helikopterleri desteğindeki özel harekat polislerinin, kentin zengin semtlerinin ortasında yer alan bu 120 bin nüfuslu gecekondu semtine bu sabaha karşı (TSİ 08.00) girdiklerini bildirdiler. 200 otomatik tüfekli deniz piyadesi ve yüzlerce polisin katıldığı operasyonda şimdilik herhangi bir çatışma meydana gelmedi. Güvenlik güçlerinin komşu favela Vidigal'e de girdikleri bildirildi. Brezilya'da en çok şiddet olayının meydana geldiği Rio eyaletinin yetkilileri, 2014'te Dünya Futbol Şampiyonası ve 2016'da Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı Rio de Janeiro kentinin uyuşturucu kaçakçılarının egemenliğindeki favelalarına 2008'den beri operasyonlar düzenliyor.