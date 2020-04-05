Polis uyuşturucu haplarla "Evde Kal" yazdı

İstanbul'da son 45 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan kişilere kurye kılığına girerek uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Kurye kılığına giren uyuşturucu satıcılarını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik son 45 gün içinde Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de 14 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 205 kg katı ve sıvı halde metamfetamin, 177 kg (885 bin adet) ecstasy hap, 58 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal katkı maddeleri, 44 kilogram skunk, 37 kilo kokain, 21 kilo marihuana, 10 kilo eroin, 10 kilo bonzai, çeşitli materyaller ve 6 adet tabanca ile 129 fişek ele geçirildi .İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde polisler uyuşturucu haplarla "Evde Kal" yazdı. (DHA)