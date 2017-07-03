Polis, Trans Onur Yürüyüşü'nü engelledi

İstanbul polisi, eşcinsellerin yürüyüşlerini bir hafta arayla ikinci kez engelledi. Gerekçe, bir kez daha İstanbul Valiliği'nin yasak kararıydı. Valilik dün akşam, Trans Haftası sonunda bugün yapılmak istenen 8. Trans Onur Yürüyüşü'nü yasakladığını duyurdu. Taksim'e yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti. 7 eylemci gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nin yasaklama gerekçesi, geçen pazar günü engellenen 15. LGBTİ+ (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) Onur Yürüyüşü'ndekiyle aynıydı: "Toplumun çok farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterilmesi ve vatandaşlar ve turistlerin güvenliği.”

Polis, yasak kararının ardından, bugün öğlen saatlerinden itibaren Taksim meydanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Taksim'den Tünel'e uzanan yaklaşık 2 kilometrelik İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün ara sokaklar, polis ekipleri ve kısaca TOMA diye anılan toplumsal olaylara müdahalede kullanılan zırhlı araçlarla kapatıldı. Meydandaki Gezi parkına da aynı saatlerde giriş yasaklandı.

8. Trans Haftası Onur Komitesi, yasak kararını tanımadığını açıklayarak, göstericileri 17.00'den itibaren Taksim civarında toplanmaya çağırdı.

Komite, basın açıklamasını Harbiye'de yaptı. "Yıllardır sorunsuz bir biçimde kutlandığı ve kamu düzeni için hiç bir sorun teşkil etmediği” belirtilen ve Sivas'ta 24 yıl önce öldürülen 35 aydının da anıldığı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü 3 yıldır, Trans Onur Yürüyüşü ise 2 yıldır tarafınızca yasaklanmaktadır. Bu 3 yılda, 100'e yakın homofobi ve transfobi karşıtı yaralanmış, onlarcası gözaltına alınmış ve yine yüzlerce yurttaşa polis tarafından şiddet uygulanmıştır. En temel haklarını kullanmak üzere Taksim'e gelen onlarca yurttaş ise, hukuksuz bir biçimde yargılanmıştır.”

Göç teması

8. Trans Onur Haftası'nın bu yılki teması "Göç”tü. Basın açıklamasında, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen LGBTİ+ kişilerin sistematik biçimde yok sayılmaya mahkum edildiği, ayrımcılıkla karşılaştığı ve destek mekanizmalarından yoksun biçimde sivil ölüme mahkum edildiği de ifade edildi.

Açıklama, "gösteri ve yürüyüşün anayasal bir hak ve engellenmesinin suç olduğu” ifadelerinin ardından, "Susma haykır translar vardır. Sınırlar kafamızda, göçmen translar aramızda. Yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Transız, buradayız, alışın, gitmiyoruz” sözleriyle bitti.

Onlarca kişilik grup, açıklamanın ardından sloganlarla Taksim'e doğru yürüyüşe başladı. Ancak, göstercilerin önü bir TOMA aracılığıyla kesildi. Göstericiler ara sokaklara dağıldı. Polis müdahalesi sırasında 7 gösterici gözaltına alındı.

Geçen haftaki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü de polisin müdahalesiyle karşılaşmış, 30'a yakın gösterici gözaltına alınmıştı. Polis, ara sokaklara kaçan ya da buradan İstiklal caddesine çıkmaya çalışan göstericilere, cop, gaz ve plastik mermilerle müdahale etmiş, zaman zaman göstericilerin üzerine köpekler sürmüştü.

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, son iki yıldır engelleniyordu. İlki 2003 yılında yapılan yürüyüşlere katılım her geçen yıl artıyordu. 2013 ve 2014'teki yürüyüşlere on binlerce kişi katılmıştı.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, geçen hafta başında bir açıklama yaparak yürüyüşü engelleyeceklerini söylemişti. Mican, "Devlet eğer müsaade ederse, biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz” demişti.

Mican, geçen yıl da yaptığı benzer açıklamalar nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla halen yargılanıyor.

Türkiye'de translar ayrımcılık ve nefret cinayetleriyle karşı karşıya. İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Lambda, Kırmızı Şemsiye ve Spod temsilcilerinin geçen yıl ağustos ayında Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında verdikleri bilgiye göre, translar Kasım 2014 ile 17 Ağustos 2016 tarihi arasında 356 hak ihlaliyle karşılaştı, son bir yılda Türkiye'de toplam 9 trans cinayeti işlendi.

Aynı verilere göre, resmi rakamlarla Türkiye'de 2008-2016 yılları arasında 45 trans kadın öldürüldü. Bu, Avrupa ülkeleri arasındaki en yüksek rakam.