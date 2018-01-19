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Polis, 'trafikte hasta var' dedi, intihara kalkışan kişiden izin istedi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bunalıma girdiği öne sürülen M

19 Ocak 2018 23:56

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bunalıma girdiği öne sürülen M.K. (43), kullanılmayan 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, bulvardan geçen araçların üzerine çatıdaki kiremitleri atan M.K.\'yı telefonla arayıp, hasta olduğunu söyleyerek, yolu trafiğe açmak için izin istedi. Mehmet K., psikoloğun bir saatlik çabasıyla ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.
Olay, akşam saatlerinde Muammer Aksoy Bulvarı\'nda Valilik binası yakınında meydana geldi. Bunalıma girdiği belirtilen Mehmet K., şu anda kullanılmayan vergi dairesinin 8 katlı eski binasının çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisin çağırdığı psikolog, Mehmet K. ile telefonla irtibat kurup, konuşmaya başladı. Bu sırada Mehmet K., çatıdaki kiremitleri aşağıya atınca çevredekiler panik yaşadı, polis yolu trafiğe kapattı.
Polisler, telefonla görüştükleri Mehmet K.\'ya sıkışan trafikte hasta olduğunu söyleyip yolu açmak için izin istedi. Bir polis memurunun konuştuğu Mehmet K., \"Mehmet bey, ben senden bir şey rica edeyim. Trafikte hastalar var. Müsaade edersen 3- 4 dakika hastalar geçsin\" dedi. Mehmet K.\'nın da telefonda izin vermesiyle yol yeniden açıldı.
Ekiplerin uzun uğraşlarıyla 1 saatin sonunda ikna edilen Mehmet K., indirilip sağlık kontrolü için hastaneye, ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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