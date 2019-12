-POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, ''Emniyet teşkilatımız, bireysel şiddetin sıfırlandığı, çetelerin çökertildiği, işkence ve kötü muamelenin tarihe karıştığı, faili meçhullerin aydınlatıldığı aydınlık bir Türkiye'ye ulaşmamızda çok önemli bir rol üstlenmiştir'' dedi. Türk Polis Teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Akademisinin Anıttepe tesislerinde tören düzenlendi. Törene, Bakan Güneş'in yanı sıra, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Emniyet Genel Müdürü Vekili Mustafa Bahrettin Demirer ve eski Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile çok sayıda emniyet mensubu ve davetliler katıldı. Törende ilk olarak polis teşkilatını tanıtan bir film gösterildi. İçişleri Bakanı Güneş, konuşmasında, ülkenin ve milletin birliği, beraberliği ve güvenliği için en aziz varlıklarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını ifade etti. Emniyet teşkilatının temel görevinin güven ve asayişi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek olduğunu belirten Güneş, ''Asayiş hizmetlerinden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, terörle mücadeleden trafik hizmetlerine kadar bütün alanlarda halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması için yoğun bir çaba gösteren güvenlik güçlerimiz, görevlerini toplumun ihtiyaçlarına ve hizmetin gereklerine uygun olarak güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeyi gözeterek yerine getirmekte ve vatandaş odaklı hizmeti esas almaktadır'' dedi. İçişleri Bakanlığı olarak son dönemde polisin nitelik ve niceliğinin iyileştirilmesi amacıyla çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Güneş, polis meslek yüksekokullarının sayısının 29'a çıkarıldığını ve bu okullarda eğitimin kalitesinin arttırıldığını bildirdi. Güneş, haziran ayında polis meslek yüksek okullarından 6 bin 914 öğrencinin daha mezun olacağını belirtti. Fakülte mezunlarına da polis olma yolunun açıldığını hatırlatan Bakan Güneş, fakülte mezunlarının kabul edildiği 9 polis eğitim merkezinden 2005'ten bu yana 32 bin 551 kişinin mezun olduğunu söyledi. Bu yıl 10 bin gencin teşkilata kazandırılmasının planlandığını bildiren Güneş, 2007'den bu yana polis sayısında yüzde 20 artış olduğunu dile getirdi. Polisin eğitiminin kalitesinde de büyük mesafe kaydedildiğini belirten Güneş, ''Polis teşkilatımızda çok yakın gelecekte yüksek öğrenim mezunu olmayan personel kalmayacak'' dedi. Osman Güneş, polisin eğitim müfredatının insan ve hukuk odaklı hale geldiğini, müfredat değişikliğiyle güvenlik personelinin dikkat etmesi gereken etik değerlerin uluslararası standartlara uygun olarak belirlendiğini ve bunun tüm eğitim merkezlerinde özenle uygulandığını ifade etti. Polis memurlarının mesleki motivasyonunun arttırılması için her yıl başarılı bin polise komiser yardımcısı olma imkanı getirildiğini belirten Güneş, böylece orta kademedeki amir ihtiyacının karşılandığını söyledi. Güneş, emniyet teşkilatının amir ihtiyacının karşılanması amacıyla baş polislik ve kıdemli baş polislik sistemi getirildiğini de belirtti. Güneş, ''Emniyet teşkilatı mensuplarımız için uzun yıllardır çözülemeyen askerlik problemi Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sonucu çözüme kavuşturuldu. Yasal düzenlemeyle askerlik hizmetlerini yerine getiren polisler görevlerine döndü. Bu düzenleme polis açığının giderilmesi açısından önemli katkı sağladı'' diye konuştu. -FARKLI ÜLKELERDEN 657 ÖĞRENCİ MEZUN EDİLDİ Osman Güneş, emniyet teşkilatının sahip olduğu bilgi ve deneyimin diğer ülkelerin polisleriyle paylaşılması amacıyla yürütülen iş birliği çalışmalarına son yıllarda hız verildiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bugün itibarıyla emniyet teşkilatımız başta BM olmak üzere 16 ayrı uluslararası misyonda görev yapmaktadır. Eğitim iş birliği kapsamında polis akademisinden bugüne kadar farklı ülkelerden 657 öğrenci mezun oldu. Halen 18 ayrı ülkeden 305 yabancı öğrenci akademimizde eğitim görüyor. Suçla mücadeleyi sistematik hale getirmek üzere Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi tarafından ulusal ve uluslararası eğitim programları düzenleniyor. Ulusal alanda organize edilen 498 eğitim programına 16 bin 655, uluslararası alanda organize edilen 287 eğitim programına ise 4 bin 11 görevli katıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda emniyet teşkilatımızın yalnızca ülkemizde değil, dünyada saygın kurumlar arasında yerini aldı.'' Güvenlik hizmetlerine vatandaşın katılımına, suçla ve suçluyla mücadelede kollukla vatandaşın iş birliği yapmasına özel önem verdiklerini belirten Güneş, vatandaşların ihtiyaç duydukları her an rahatlıkla polisle diyalog kurduğunu söyledi. Bakan Güneş, önleyici polislik hizmetleri kapsamında geliştirilen ''güven timleri'', ''yıldırım ekipleri'' ve ''güvenli okul'' projeleriyle birçok suçun önlendiğini, bu projelerle sokakların, okulların ve tüm şehirlerin tamamıyla güvenli mekanlar haline getirildiğini söyledi. Osman Güneş, uygulanan projelerle toplumda güvensizliğe sebep olan sokak suçlarında önemli düşüşler kaydedildiğini bildirdi. Güneş, emniyet teşkilatının suçla mücadelede ve işlenen suçların aydınlatılmasında en yeni teknolojileri kullandığını belirtti. Devlet ve vatandaş arasındaki güven bağını zedeleyen her türlü kaçakçılık ve organize suç örgütüyle kararlılıkla mücadele edildiğini belirten Güneş, toplumsal huzuru bozan suç örgütlerinin etkisiz hale getirildiğini, vatandaşın devlete olan güveninin pekiştirildiğini ifade etti. Güneş, bu başarıların BM tarafından hazırlanan raporlara da geçtiğini ve uluslararası alanda büyük bir takdirle karşılandığını belirtti. Osman Güneş, uyuşturucu şebekelerine karşı mücadeleye de kararlılıkla devam edildiğini kaydetti. -TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 19 AZALMA- Polis merkezlerine özel önem verdiklerini dile getiren Güneş, ''2009 yılını polis merkezleri yılı ilan ettik ve bunun sonucu polis merkezlerimizin tümü mimarisiyle, iç düzeniyle, iletişim ve bilgi sistemleriyle yeni bir yüz kazandı'' dedi. Güneş, trafikle ilgili çalışmalar sayesinde kaza sayısında yüzde 19, ölü sayısında ise yüzde 19,3 oranında azalma sağlandığını bildirdi. Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Emniyet teşkilatımız bireysel şiddetin sıfırlandığı, çetelerin çökertildiği, işkence ve kötü muamelenin tarihe karıştığı, faili meçhullerin aydınlatıldığı aydınlık bir Türkiye'ye ulaşmamızda çok önemli bir rol üstlenmiştir. Son dönemde yapılan kamu oyu araştırmalarında en çok memnun olunan hizmetlerin başında asayiş hizmetleri geliyor. 166 yıldır ülkemizin huzuru ve güvenliği, dirlik ve düzeni, birlik ve beraberliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan polisimiz, bugün başarılı ve özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımızın sevgisini en üst seviyede kazanmanın haklı onurunu yaşamaktadır.'' -SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ- Emniyet Genel Müdürü Vekili Mustafa Bahrettin Demirer, kurulduğu 1845 yılından beri edindiği birikimle her geçen gün gelişen, kendini yenileyen ve yaptığı başarılı çalışmalarla örnek gösterilen polis teşkilatının, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için kararlılıkla vazifesine devam ettiğini söyledi. Polisin temel ilkesinin hukuk devleti prensiplerine bağlılık, insan haklarına saygı ve özgürlük güvenlik dengesinin gözetilmesi olduğunu ifade eden Demirer, şunları kaydetti: ''Huzur ve emniyet ortamının bozulmaması için polisimiz bir yandan suç önleyici projeler hazırlayıp uygulamakta, diğer yandan da hukuk kuralları çerçevesinde huzuru bozanları yakalayıp adalete teslim etmektedir. Güvenlik hizmetlerinde suçun meydana gelmeden önlenmesi esastır. Bu anlayış çerçevesinde yürütülen sosyal içerikli suç önleme projeleri ulusal ve yerel düzeyde hayata geçirildi. 'Toplum destekli polislik', 'güvenli okul güvenli eğitim', 'umut yıldızı' gibi projeler sayesinde birçok suç işlenmeden önlenmiş, suç oranlarında düşüşler sağlanmış, toplumda güvenlik hizmetlerine olan inanç ve memnuniyet artmıştır.'' Tüm bu çalışmaların suç istatistiklerine yansıdığına dikkati çeken Demirer, 2007'den beri asayiş suçlarında büyük oranda düşüşler olduğunu, kapkaçta yüzde 80, gaspta yüzde 37, oto hırsızlığında yüzde 61, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 26, öldürmeye teşebbüste yüzde 39 oranında düşüşler gerçekleştiğini vurguladı. Başta çeteler olmak üzere organize suç örgütleriyle, mafya tipi şebekelerle mücadelede çok önemli başarılara imza atıldığına işaret eden Demirer, ''Yapılan planlı operasyonlar ve nitelikli soruşturmalar sonucunda çok sayıda suç örgütü çökertildi. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarıyla mücadelede modern soruşturma yöntemleri devreye sokuldu. Böylece ülkemizin bu suç türlerinde transit ülke olma konumu değişmiş, uluslararası suç örgütleri kendilerine yeni rotalar aramaya başlamışlardır'' diye konuştu. -298 VATANDAŞA 1 POLİS- Kaliteli güvenlik hizmetinin, iyi yetişmiş, nitelikli ve yeterli sayıda personelle verilebileceğini belirten Demirer, bu nedenle polis eğitimine önem verdiklerini belirterek, ''Bugün itibarıyla polis teşkilatımızın emniyet hizmetleri sınıfındaki personel sayısı 222 bin 346'ya ulaştı. Şu anda 298 vatandaşımıza bir polis hizmet vermektedir. Teşkilatımızı AB standardı olan 250 vatandaşa bir polis memuru düşecek şekilde geliştirmenin gayreti içindeyiz'' dedi. Demirer, emniyet teşkilatında yüzde 21 olan yüksek okul ve üniversite mezunu personel oranının yüzde 85'e çıkarıldığını, her yıl düzenlenen hizmet içi eğitimlerle de personelin en az yarısının eğitimden geçirildiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından Bakan Güneş, Toplum Destekli Polisliğin en iyi uygulandığı illerin emniyet yetkililerine ve atış yarışmalarında dereceye giren polislere ödül verdi. Daha sonra emniyet teşkilatına bağlı çeşitli birimlerce geçit töreni yapıldı ve emniyet personeline akademi bahçesinde yemek verildi.