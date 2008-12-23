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Yaşam

Polis 'teşhir etmeyin' genelgesine uymuyor

İçişleri Bakanı Atalay’ın, gözaltındaki bir kişinin teşhir edilmelerini engellemek için yayınladığı genelge uygulanamıyor.

23 Aralık 2008 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, gözaltındaki bir kişinin suçlu olarak kamuoyuna duyurulmasını engellemek için yayınladığı genelge uygulanamıyor.

Bunun örnekleri ise son günlerde meydana gelen olaylarda görüldü. Kardeşi Alpay’ın ölümüne neden olan 17 yaşındaki abla S.D.’nin fotoğraflarının çekilmesi gibi. Diğer bir örnek de; Güneşli, Yenibosna ve Şirinevler’de iki yıldan beri korku saçan iki sapıktan biri olduğu iddia edilen, 24 yaşındaki A.E.K.’nın yakalanması oldu. Polis, A.E.K.’yı Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde, bir gazeteci ordusunun önünden geçirerek Bakırköy Adliyesi’ne çıkardı. Zanlının fotoğraflarının çekilmesine, televizyoncuların soru sormasına izin verildi.

Epilepsi hastası

A.E.K. Karagül, kendisini robot resimlerden tanıyan bir vatandaşın ihbarı üzerine Göztepe’deki evinde yakalandı.9-11 yaşlarında 4 çocuk ile 22 yaşındaki bir kıza tacizle suçlanan A.E.K., "Kaç kişiye tecavüz ettiniz?" sorusuna "138 kişi" yanıtını verdi. A.E.K., sorguda suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi’nde savcıya "Epilepsi hastasıyım, tek başına sokağa çıkamam" dedi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Polis, ikinci sapığın yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı. İkinci sapığın 19’u çocuk, üçü yaşlı olmak üzere 22 kişiye tecavüz ve taciz girişiminde bulduğu belirtildi. Bu kişi, sakallı, uzun boylu ve 25-30 yaşlarında, doğu şivesi ile konuşuyor, uzun saçlı ve saçlarını toka ile topluyor. Polis, sapığın, çocukların yalnız kaldığı evleri önceden tespit ettiğini belirterek aileleri uyardı

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