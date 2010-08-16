'Polis terfi eder, asker edemez!'

T24- Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan bir kanun tasarısı ile, polis ile asker arasında çifte standart getiriliyor. Tasarı yasalaştığında, polisler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması açılsa da, bu durum rütbe terfisine engel olmayacak.





Son YAŞ toplantısında 11 General, haklarında sonradan kaldırılan yakalama kararı ve soruşturma olduğu gerekçesiyle terfi ettirilmemişti.

TBMM’ye sunulan “Kolluk Gözetim Komisyonu” tasarısına eklenen bir madde ile, Emniyet personeli hakkında yapılan ceza soruşturması ve kovuşturmasıyla, disiplin soruşturmaları, rütbe terfisine engel teşkil etmeyecek.

RÜŞVETÇİ POLİSE ERTELEME

Tasarı ile ağır hapis, zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlarından dolayı ceza kovuşturması altında bulunanların ise, rütbe terfileri ertelenecek. Yargılama sonucunda bu suçlardan beraat edenlere terfileri verilecek.

Tasarı uyarınca, emniyet görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlarda, “Kolluk Gözetim Komisyonu” kurulması öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Sürekli Kurul” olarak görev yapacak olan komisyon, kolluk görevlilerinin işledikleri suçlara ve disiplin cezalarına ilişkin soruşturma yapılmasını talep edebilecek.