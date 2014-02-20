Polis telsizinden 'korsan' Erdoğan, Gülen ve Bülent Ersoy yayını

İstanbul'daki polis telsizlerinden "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan" ve "Fethullah Gülen" konuşmaları duyuldu. Polis korsan müdahalenin nasıl ve kimler tarafından yapıdığını belirlemeye çalışıyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Anadolu yakasında polislerin kullandığı telsiz frekansından ilk olarak AKP'nin seçim müziği duyuldu. Bunun üzerine polisler arasındaki muhabereyi yöneten yetkililer devreye girerek "Bu kanalda korsan yayın yapılmaktadır. Gereksiz yere mandallama yapanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır " şeklinde uyarıda bulundu ve ekiplerin söz konusu frekansı terk etmeleri istendi.

Uyarının ardından telsizden Erdoğan'ın 21 Aralık 2013'te Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptığı konuşmasından bir bölüm duyuldu..

Başbakan'ın ardından Gülen

Erdoğan'ın konuşmasından birkaç dakika sonra da aynı telsiz kanalından Fetullah Gülen'in sesi yükseldi. Nasıl ve kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen müdahaleyle telsizlerden duyulan Fethullah Gülen'in konuşması 7 Şubat 2012 tarihinde bir internet sitesinde yayınlanmıştı. Yayınlanan konuşmaların, tarafların birbirlerini hedef aldığı konuşmalar olması dikkati çekti.

Bülent Ersoy da dinletilmiş

Öte yandan benzer bir müdahale de önceki gece yaşandı. O sırada görev başındaki polisler bu kez Bülent Ersoy'un bir şarkısını dinlemek durumunda kaldılar.

Müdahale edenlerin kimliğini araştırılıyor

İstanbul Emniyeti geceyarısı 02.00 sıralarında telsiz frekansına kimlerin müdahale ettiğini belirlemeye çalışıyor.